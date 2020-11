Giuseppe Conte, l'affondo di Paolo Becchi: "Un esercito di esperti al posto del Parlamento, ma è possibile?"

30 novembre 2020 a

a

a

Giuseppe Conte maestro di poltrone. Il premier, per redigere il piano da presentare alla Commissione europea per ottenere gli aiuti anti-coronavirus, propone una sfilza di personalità. Una vera e propria vergogna sulla quale con un cinguettio al vetriolo si è scagliato anche Paolo Becchi: "Dopo le task force legate alla pandemia ora un esercito di trecento esperti guidati da sei manager scelti da Conte per fare quello che dovrebbe fare il parlamento: controllare il Recovery Fund. Vi pare possibile?".

"Perché Trump può ancora farcela, ci sono due buoni motivi". Becchi spulcia le carte: ribaltone?

La critica è arrivata anche dall'opposizione. D'altronde non è una novità che le task-force nominate dal presidente del Consiglio in piena pandemia abbiano solo peggiorato la situazione rallentando i lavori. Pensare che Ursula von der Leyen, proprio qualche giorno fa, ha chiesto a Conte di accelerare i lavori.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.