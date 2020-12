Fuori dal coro, Vittorio Feltri si commuove in diretta: "Le stupidaggini della Boldrini, ammiro mio figlio Mattia"

02 dicembre 2020 a

a

a

"Mio figlio lo ringrazio, lo ammiro e gli voglio bene". Vittorio Feltri, in collegamento con Mario Giordano a Fuori dal coro su Rete 4, si commuove parlando di Mattia Feltri e del caso Laura Boldrini. Il direttore dell'Huffington Post ha deciso di non pubblicare sul proprio sito un post della ex presidente della Camera, in veste di blogger, in cui il direttore di Libero veniva tacciato di sessismo e preso a male parole per l'editoriale su Alberto Genovese. "





Laura Boldrini insulta Vittorio Feltri, il figlio Mattia la "sistema": "Perché ho deciso di non pubblicare la sua lettera"

Io gli avrei dato un consiglio - scherza Vittorio Feltri parlando del figlio Mattia, prima che la sua voce si incrini per l'emozione -: pubblica tutte le stupidaggini della Boldrini che poi ci penso io a rispondere, oppure puoi rispondere tu. Invece mio figlio che ha una rettitudine più rigorosa della mia si è comportato come ha ritenuto".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.