Paolo Becchi e il vertice M5s: "A rischio il governo? La situazione si fa seria, è un avviso a Conte"

03 dicembre 2020 a

a

a

"Un avviso a Conte". Paolo Becchi su Twitter rilancia un retroscena del Corriere della Sera sul Movimento 5 Stelle. Dopo la fuoriuscita di 4 eurodeputati a Strasburgo, tra cui un nome storico come quello di Ignazio Corrao, c'è aria di fibrillazione anche a Roma. Si parla di una riunione dei big pentastellati nel weekend, filtrano voci preoccupate: "A rischio anche il governo". E l'editorialista di Libero, che con il governo giallorosso non è mai stato tenero (fino all'ultimo il professore, ideologo del sovranismo all'italiana, aveva provato a tenere in vita l'alleanza tra Lega e 5 Stelle). rizza le antenne: "Attenzione qui la cosa si fa seria!". E il premier Giuseppe Conte leggerà, preoccupato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.