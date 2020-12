Coronavirus, la vergogna degli emigrati italiani in quarantena e trattati come untori

Caterina Adriana Cordiano 05 dicembre 2020 a

Gent.mo Dott. Feltri, a parte lo scempio quotidiano che si fa delle buone idee e delle buone pratiche da parte di chi sta in alto e ci governa facendo finta di rappresentarci, oggi si aggiunge un'altra "perla" che mi provoca un fortissimo turbamento. Parlo dell'imminente Dpcm con cui il capo del governo e compagnia stanno ancora lavorando per definire divieti e regole da rispettare in tempo di Natale. Molte cose cominciano a trapelare ma su tutto, una cosa non mi va giù. E cioè la sorte dei nostri connazionali emigrati definiti «quelli che vengono da fuori» oppure, quasi distrattamente, per tentare di fare un minimo di distinguo tra chi è in vacanza e chi fatica per portare il pane a casa, lavoratori all'estero, per i quali, semmai volessero tornare, pare sia obbligatoria la quarantena, a prescindere. Potrebbe sembrare cosa ovvia ma non lo è per niente. Dimostra semmai come questi signori che pontificano a destra e a manca e che sono pronti a sostenersi a vicenda, come i compari, appena avvertono nell'aria scricchiolii di poltrone, continuano a non avere la benché minima conoscenza oltre che della realtà drammatica della popolazione che governano, anche dei terribili disagi lavorativi e affettivi dei nostri emigrati. Perché quando si riferiscono a «quelli che vengono da fuori», dovrebbero capire che non si tratta di vacanzieri di ritorno ma, soprattutto, della moltitudine dei nostri lavoratori andati via che, dopo essersi rotta la schiena e spremuto il cervello per svolgere umili e pesanti lavori nei "civilissimi" Paesi della "civilissima" Ue e in altri Paesi, soprattutto la Svizzera, vorrebbero tornare nella loro patria per trascorrere le feste natalizie con le famiglie. E parlo soprattutto di coloro che non hanno potuto portare appresso la famiglia o le persone che la famiglia non ce l'hanno mai avuta se non dei genitori, presumibilmente non giovanissimi, lasciati soli «ad aspettar la morte», come dice il poeta.



Sacrifici calpestati - Non sanno, o fingono di non sapere, che questi hanno a disposizione solo una manciata di giorni, racimolati con straordinari e rinunce, per poi tornare entro tempi stabiliti, sempre pochi, nei Paesi dove elemosinano il lavoro per non correre il rischio di perderlo (come tutti sanno, tranne i nostri governanti, fuori dall'Italia vige la regola ferrea della puntualità e della produttività, senza concessioni di sorta). C'è da domandarsi perché non si faccia di tutto per creare per loro una corsia preferenziale con accordi da prendere con gli altri Paesi europei e non solo (penso alla Gran Bretagna e alla Svizzera), i quali dovrebbero sottoporre a controllo anti-Covid gratuito coloro che vogliono rientrare per il Natale, rilasciando a tutti i non positivi un attestato da esibire in Italia. Il che sarebbe moralmente e istituzionalmente più che doveroso per un Paese come il nostro che non deve essere accogliente e "misericordioso" solo con le migliaia dei migranti che approdano sui tanti nostri lidi, accolti da tamponi, navi quarantena e dal giubilo dei "buoni di cuore" (salvo lasciarli, poi, liberi di scorrazzare di qua e di là e spingerli verso le discariche sociali), ma che deve soprattutto essere capace di tutelare i suoi figli lontani.



Superficialità - Non credo che quanto auspicato avvenga. È la follia al potere, ormai. Non quella auspicata dai sessantottini che pure si muoveva secondo dei progetti, giusti o sbagliati che fossero, ma la stravagante follia e lo sprezzo di gente che dimostra di non sapere neppure dove sta di casa. Gente che palesa una volta per tutte le sue incompetenze visto che, per ultimo, annuncia, allegramente, l'uso di un esercito di tecnici ed esperti (si parla di circa 300: saranno giovani e forti come nella famosa Spigolatrice? Che poi aggiunti ai circa 450 già a regime, raggiungerebbero il numero di ) che spieghi alle cabine di regia e ad improbabili troike, come è fatta l'Italia, quali emergenze e quali problemi abbia e cosa fare con i soldi del Recovery Fund. Mentre il Parlamento, sullo sfondo, langue tristemente perché ridotto a semplice comparsa. Inimmaginabile! In questo quadro, il curarsi così poco o niente di «chi viene da fuori» non è che un'altra terribile prova di superficialità, una beffa consumata ai danni di fratelli, mariti, nipoti andati via non per libera scelta ma perché costretti dalla necessità di trovare un lavoro, qui negato. Migliaia e migliaia di italiani, tantissimi del mio Sud e tantissimi di altre regioni anche le più insospettabili come Lombardia e Veneto (vedere i dati di Migrantes) che sgobbano, rassegnati, pazienti, invisibili, a cui nessuno pensa tranne che in periodi elettorali, lontani da un'Italia che li ignora, quando non li rinnega. Mi auguro che di questi nostri cittadini e del loro diritto a tornare a Natale a casa dove hanno lasciato mogli e figli, senza imbattersi in ostacoli impossibili, si accorga almeno il suo giornale. Grazie.

