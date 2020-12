Paolo Becchi contro l'Oms: "Coronavirus scusa per cambiare le nostre vite"

06 dicembre 2020 a

Sta prendendo piede l'idea del "patentino" da dare a chi, da gennaio, si sottoporrà al vaccino contro il Covid. Una sorta di lasciapassare per viaggiare in Italia, al di là delle classificazioni di colore delle regioni. Uno scenario che fa saltare sulla sedia Paolo Becchi, che su Twitter riporta l'ipotesi dell'Oms, "Viaggi solo col certificato vaccinale". L'opinionista di Libero, da sempre critico con il governo e le autorità sanitarie italiane e mondiali per la gestione dell'emergenza pandemia, chiede direttamente ai suoi lettori: "L’avete ora capito che il virus è solo il cavallo di Troia per cambiare le nostre vite?".

