Coronavirus, Antonio Socci contro la Cina: "Il regime è la rovina del pianeta. E solo Trump difende l'Italia dalle loro menzogne"

Ancora un durissimo attacco, firmato Antonio Socci, contro la Cina. Quella Cina che potrebbe essere l'origine della pandemia da coronavirus. Quella Cina che, per certo, ha taciuto a lungo sul contagio in atto nel Paese, provocando agli albori del disastro pandemico danni incalcolabili a tutto il resto del pianeta. Sempre quella Cina che vaccina i suoi abitanti da questa estate e la cui economia viaggia a gonfie vele, mentre l'Occidente paga un conto salatissimo. E forse anche più di salatissimo. Su Twitter, dunque, piove l'ultimo sfogo firmato Socci: "In tutto questo sfacelo nessuno attacca la Cina che è l'origine della tragedia e non ha ancora detto la verità - premette la firma di Libero -. Media occidentali e Vaticano sono accondiscendenti con la tirannia e tocca a Donald Tump difendere l'Italia dalle falsità del regime comunista che è la rovina del pianeta", conclude Antonio Socci.

