Pietro Senaldi, il dubbio su Giuseppe Conte: "Un parvenu della politica, ma li frega sempre tutti. Sarà più bravo degli altri?"

"Tanto tuonò che non piovve". Già, Giuseppe Conte "salvo" anche sul Mes. Le minacce della vigilia? Spuntate, solo chiacchiere, parole. Al presidente del Consiglio è bastato presentarsi in aula, spendersi in un breve discorso e via: la votazione sul fondo salva-Stati fila via liscia, soltanto qualche dissidente tra i pentastellati. E dopo quanto accaduto (e alla luce di quanto accaduto negli ultimi anni) a Pietro Senaldi, direttore di Libero, viene un dubbio: "Li ha fregati tutti. Matteo Salvini, Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti. Ora anche Matteo Renzi. Forse il premier, un parvenu della politica, è più bravo degli altri?".

