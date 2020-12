Paolo Becchi ironizza su Renzi: "Vince la lotteria e poi perde sempre il biglietto"

10 dicembre 2020 a

Matteo Renzi è tornato grande protagonista dello scacchiere parlamentare. Dopo aver di fatto creato il governo Conte-bis ed essere rimasto a guardare per oltre un anno, più preso dai sondaggi-flop di Italia Viva e dalle inchieste giudiziarie sulla sua ex fondazione Open, l'ex premier ha deciso di disfare quello che aveva fatto. Con la speranza di formare un nuovo governo, l'uomo di Rignano Flaminio da giorni minaccia il premier di crisi. L'ultimo alibi? La governance del Recovery Plan, argomento sconosciuto ai più. Eppure ora le copertine e gli approfondimenti dei talk sono tutti per lui, leader di un partito che fatica ad arrivare al 3%. Insomma, ha vinto al Totocalcio o, per dirla con le parole di Paolo Becchi, "pare sempre vincere alla lotteria". "Peccato - aggiunge sarcastico l'editorialista di Libero su Twitter - che poi perda sempre il biglietto (Spero che per questa battuta non mi chieda altri centomila euro)".

