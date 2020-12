Antonio Socci, lo sfogo: "Non svegliate i giornali. La Germania fa il nostro bene e un pipistrello ha devastato il mondo"

11 dicembre 2020 a

Antonio Socci all'attacco: "Ssssssttttttt... non svegliate i giornali!!! Mi raccomando.... Lasciateli sognare... Sssstt.. Vedete come dormono sereni e progressisti? Ssstt.. Negli Stati Uniti non sta succedendo niente, Biden è presidente, la Germania è il nostro Bene e un pipistrello ha devastato il mondo...". Il cinguettio è in realtà tutt'altro che ironico. Alla firma di Libero non passa inosservato un clima di remissività. Nelle prime pagine di tutti i quotidiani non possono mancare gli elogi ad Angela Merkel, l'artefice del Recovery Fund, colei che ha fatto cadere i veti di Polonia e Ungheria.

Così come non possono mancare paginate e paginate di ritratti del democratico Joe Biden. L'uomo che si appresta a fare il suo ingresso alla Casa Bianca dalla porta principale, dimenticando che Donald Trump è pronto a tutto pur di impedirglielo. Un argomento però non fa che essere il vero protagonista della nostra cronaca: il coronavirus. Anche su questo nessuno avanza dubbi sulla sua nascita. Sarà stato davvero un pipistrello? Chissà.

