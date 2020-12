Paolo Becchi contro le regioni che fanno il tifo per la "zona rossa": "Non lamentiamoci poi se Giuseppe Conte ci chiude tutti in casa"

19 dicembre 2020 a

Paolo Becchi senza parole. L'editorialista di Libero sembra non condividere le scelte di quei governatori come Luca Zaia intenzionati a stringere le limitazioni previste per Natale. "Che spettacolo deprimente vedere le Regioni, indipendentemente da chi le governa, incitare il governo a estendere la “zona rossa” a tutto il Paese. Poi non lamentiamoci di Conte se ci chiuderà tutti in casa". Il presidente della Regione Veneto, numeri alla mano, ha optato per il divieto di spostamento a partire da sabato 19 dicembre. Una scelta ancora più aspra rispetto a quella stabilita dal premier e che vede Becchi contrariato. Conte infatti è stato criticato spesso perché a sostegno di un mini-lockdown in vista delle festività natalizie. Salvo poi il cambio di passo di alcune regioni.

