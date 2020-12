Antonio Socci e il "Covid inglese": "Visto Repubblica? E attaccavano Trump sul China Virus"

21 dicembre 2020 a

Covid cinese non si può dire, Covid inglese sì. Antonio Socci fa sua una riflessione di Federico Punzi, direttore di Atlanticoquotidiano, e ricorda quanti a sinistra attaccavano Donald Trump "perché parlava di virus cinese (e con ragioni fondate)". Oggi, sfogliando i quotidiani, ci si imbatte nella prima pagina di Repubblica che titola a a caratteri cubitali sul "virus inglese", riferendosi alla variante mutata del Covid che dall'Inghilterra si sta diffondendo in tutta Europa. Non più letale, pare, ma sicuramente più contagiosa. "Sulla Cina i media pare abbiano un problema", commenta sconsolato Socci.



"Dopo aver mangiato involtini e abbracciato cinesi - scrive invece Punzi su Twitter -, dopo mesi ad accusare di razzismo chiunque parlasse di China Virus, oggi titolano il 'virus inglese'. Nemmeno 'variante', proprio 'virus inglese'. Questo ormai è il giornalismo...".

