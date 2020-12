Filippo Facci, morti per coronavirus e "relativismo": le cifre che fanno riflettere

Paragoni

27 dicembre 2020 a

a

a

"Relativismo", scrive Filippo Facci su Twitter. Ovvero, tutto è relativo. Lapalissiano. Il riferimento della firma di Libero è alla differente risposta data dall'Italia all'emergenza coronavirus rispetto alle altre cause di morte. E per dimostrare quanto, secondo lui, tutto sia relativo, Filippo Facci snocciola una serie di cifre. Le seguenti:

Morti in Italia nel 2020: circa 700mila.

Morti per Covid da febbraio: 71 mila.

Morti in Italia nel 2019: 647.000. Per malattie del sistema circolatorio: 230.283. Per tumori: 186.495.

Insomma, chiarissimo il messaggio. "Relativismo"...

Come uccidere senza un perché un grande gruppo e una famiglia: Ilva e Riva, l'affondo di Filippo Facci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.