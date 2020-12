Coronavirus, il bollettino del 27 dicembre: 8.913 nuovi casi e 305 morti

27 dicembre 2020 a

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 8.913 nuovi casi di coronavirus con 59.879 tamponi effettuati. Sono 305 i morti. Ieri i casi erano stati 10.431 con 268 decessi e 81.564 tamponi. Preoccupa il rapporto tra tamponi e nuovi casi che si attesta al 14.89%, contro il precedente 12.79%. Il totale degli ospedalizzati in Italia è di 26.151 pazienti, con un aumento di 259 casi rispetto a ieri. Di questi, in terapia intensiva sono 2.580. In isolamento domiciliare si trovano 555.609 persone, 558 in più nelle ultime 24 ore. Tra dimessi e guariti si contano 1.394.011 persone, in aumento di 7.798 unità. Il totale degli attualmente positivi in Italia è di 581.760 casi, cioè 817 in più rispetto a ieri. Le regioni che hanno registrato il maggior numero di nuovi casi giornalieri sono Veneto (+3.337), Emilia-Romagna (+1.283), Lazio (+977), Sicilia (+682), Piemonte (+470), Lombardia (+466), Campania (+310). Emilia-Romagna.

