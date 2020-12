Vittorio Feltri contro Vincenzo De Luca: "Arrivano 4 vaccini e lui se ne fa uno? Tutti noi andiamo a farci benedire"

28 dicembre 2020 a

Anche a Vittorio Feltri non è piaciuto il gesto di Vincenzo De Luca. O meglio, lo sfregio ad anziani, operatori sanitari e tutti gli italiani. In barba alle presunte priorità, il governatore della Campania infatti si è fatto vaccinare al Cotugno di Napoli nel primo giorno di vaccinazioni. Una dose che, stando a quanto detto dal governo, non gli spettava. Ma tant'è. De Luca si è fatto vaccinare e lo ha anche reso pubblico. E contro di lui come detto punta il dito, su Twitter, anche Vittorio Feltri. Un breve cinguettio, sintetico e tagliente, con cui il direttore di Libero stigmatizza quanto fatto da De Luca: "Sono arrivati quattro o cinque vaccini e uno se lo è fatto De Luca. Bravo. Tutti noi possiamo andare a farci benedire", conclude caustico Vittorio Feltri.

