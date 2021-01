Antonio Socci, attacco sul Covid a Gentiloni e Bettini: "Il nostro Paese il peggiore al mondo"

05 gennaio 2021 a

La gestione della pandemia? Ottima. A dirlo però è solo il governo. Se i numeri non mentono il nostro Paese, in fatto di coronavirus, è stato un disastro. Lo mette nero su bianco anche Antonio Socci che, con tanto di grafico, cinguetta: "Prima di dire 'abbiamo salvato l'Italia', caro Bettini, guardate questo grafico che dice l'esatto opposto: mostra in orizzontale i morti per Covid in rapporto alla popolazione e in verticale il disastro economico". Risultato? "Siamo peggio di tutti nel mondo".

La firma di Libero riporta alla realtà il consigliere di Zingaretti. Goffredo Bettini giusto qualche settimana fa elogiava il governo e la sua capacità di "ristabilire una fiducia reciproca con l'Europa". Dello stesso parere anche Paolo Gentiloni al quale Socci si rivolge. Ma sono davvero sicuri?

