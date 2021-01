Pietro Senaldi a Stasera Italia: "Le deficienze del governo aiutano Matteo Renzi"

07 gennaio 2021 a

Pietro Senaldi frena Barbara Palombelli. Ospite a Stasera Italia su Rete Quattro il direttore di Libero si dice convinto che Matteo Renzi non abbia un mandato dall'Europa per far cadere Giuseppe Conte. "Il leader di Italia Viva - spiega nella puntata del 7 gennaio - sta combattendo una battaglia personale, di partito e politica. Il fatto che il governo abbia delle evidenti deficienze fa sì che questa sua battaglia rientri nell'interesse italiano". Per Senaldi l'Europa ha altri interlocutori che hanno il potere, mentre Renzi di potere non ne ha. "Renzi è come il figlio che continua a criticare il padre - è la sua conclusione -, ma non se ne esce mai di casa".

