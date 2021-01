Donald Trump censurato, Paolo Becchi: "Così società private prendono decisioni politiche che non le competono"

09 gennaio 2021 a

a

a

Donald Trump bannato dai social media. Quanto accaduto a Washington ha scatenato Facebook e Twitter che, in tempo record, hanno deciso di impedire al presidente uscente degli Stati Uniti l'accesso alle loro piattaforme. Un fatto gravissimo, lo definisce Paolo Becchi che cinguetta: "Non so se sia più grave per lo stato della democrazia le proteste anche estreme di cittadini americani o il fatto che il Presidente degli Stati Uniti possa essere censurato da società private che in questo modo prendono decisioni politiche che non le competono".

"Miserabili, come sfrutteranno i morti di oggi". Bollettino, Becchi: un terribile sospetto sul governo

E così il tycoon, dopo aver appreso la notizia, ha replicato lanciando un suo social: "Come dico da molto tempo, Twitter si è spinto sempre più in avanti con il bavaglio alla libertà di parola e gli impiegati di Twitter si sono coordinati con i democratici e la sinistra radicale per rimuovere il mio account dalla loro piattaforma, per mettere a tacere me, voi, 75 milioni di grandi patrioti che avete votato per me - ha scritto, come hanno riportato The Hill e altri media americani -. Abbiamo avuto negoziati con vari altri siti e presto ci sarà un grande annuncio, intanto guardiano anche alle possibilità di sviluppare la nostra piattaforma nel prossimo futuro".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.