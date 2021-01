Vittorio Feltri, stoccata al Quirinale? "Sergio Mattarella stoppa la crisi, ma la confusione va avanti"

11 gennaio 2021 a

La novità di giornata? Secondo molteplici retroscena di stampa, per frenare e rimandare la crisi di governo, sarebbe sceso in campo direttamente Sergio Mattarella. Il Quirinale si sarebbe fatto sentire con Matteo Renzi, chiedendogli di non far dimettere i suoi ministri, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, in modo da non aprire formalmente la crisi. La richiesta sarebbe quella di rimandare dimissioni e crisi almeno fino all'approvazione del Recovery Plan. Richiesta che Renzi potrebbe incassare, anche se attacchi, minacce e voci su crisi imminenti continuano a rincorrersi. Insomma, il caos prosegue. E la situazione viene inquadrata su Twitter da Vittorio Feltri, che commenta laconico: "Mattarella stoppa la crisi, ma la confusione va avanti", sottolinea il direttore di Libero.

