Paolo Becchi sulla crisi di governo: "Non fatevi illusioni", una inquietante ipotesi sulla mossa di Matteo Renzi

Matteo Renzi ha ritirato le ministre di Italia Viva, ma non sono esclusi altri colpi di scena. La pensa così Paolo Becchi che, a ridosso della conferenza stampa, commenta così la mossa del rottamatore: "Non fatevi illusioni - cinguetta la firma di Libero -. Renzi è uscito dal governo per rientrarci con ancora più forza. La telenovela continua". Il leader di Iv ha infatti annunciato le dimissioni di Teresa Bellanova, Elena Bonetti e Ivan Scalfarotto, ma non ha chiuso la porta a un Conte ter. "Sia per questa maggioranza - ha detto chiaro e tondo -, che per una eventuale forma diversa di maggioranza parlamentare non c’è un solo nome per Palazzo Chigi". E ancora sullo scenario futuro: "Tocca a Giuseppe Conte decidere". Un modo come un altro per dire sì al rimpasto con renziani in ministeri più pesanti? Chissà.

