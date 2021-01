Coronavirus, Paolo Becchi: "In Italia meno morti rispetto agli altri anni. Il centrodestra chieda una Commissione parlamentare d'inchiesta"

16 gennaio 2021 a

I dati sono imparziali, solidi e affidabili, trattandosi dell'Osservatorio europeo. E i dati riferiscono che in Italia, al tempo del coronavirus, si muore meno rispetto agli anni precedenti. Una evidenza statistica che pone degli interrogativi, rilanciati su Twitter da Paolo Becchi. Il filosofo risponde a Vittorio Sgarbi, che lo stuzzica proprio su questa discrepanza numerica, e cinguetta: "In Italia si muore meno degli anni scorsi - dati dell’Osservatorio Europeo- ma questo non quadra con i dati giornalieri di morti Covid - premette -. Perché l’opposizione non chiede una Commissione parlamentare di inchiesta?", conclude Paolo Becchi. Un appello a Salvini, Meloni e Berlusconi: lo raccoglieranno?

