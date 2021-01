Paolo Becchi, "Twitter vuole bloccare Report?". Vaccino Pfizer, attacco alla Rai: cosa sta accadendo

18 gennaio 2021 a

Censure su Twitter, nuovo atto. È Paolo Becchi a denunciare quanto sta avvenendo sul social, già al centro delle polemiche per la stretta contro Donald Trump e la chiusura di vari profili ritenuti contigui alla rete complottista di QAnon, subito dopo l'assalto al Parlamento Usa dell'Epifania. Anche il "ban temporaneo" della pagina di Liberoquotidiano, misterioso perché mai spiegato ufficialmente, rientra in un clima di caccia alle streghe contro chi diffonde notizie e commenti non "in linea" con l'informazione mainstream.



"Twitter - scrive Becchi - ha messo sotto osservazione questo mio tweet, in cui mi limito a citare virgolettato un Report della Rai in cui si avanzano dubbi sul vaccino Pfizer. Twitter vuole forse anche bloccare la Rai?". Il tweet in question è il seguente: "Dalle mail dell'Ema ritrovate sul dark web si scopre che a novembre erano emersi problemi nella qualità del vaccino Pfizer: "integrità dell'mRna inferiore rispetto alle dosi usate nei trials". "Questo - accusa il filosofo ed editorialista di Libero - non è soltanto un attacco di Twitter contro di me, ma indirettamente contro il servizio pubblico italiano, contro la Rai".

