Vittorio Feltri contro Giuseppe Conte: "Si dà arie da statista ma abbiamo il record di morti"

Dito puntato contro Giuseppe Conte. Dopo il discorso in aula alla Camera, in una disperata caccia alla fiducia (in Senato), ad attaccare il premier è Vittorio Feltri. Lo fa su Twitter, con due cinguettii che non hanno bisogno di particolari spiegazioni. Nel primo, il direttore di Libero rimarca: "Conte si dà tante arie da statista ma l’Italia è il paese che ha il record dei morti, complimenti". Il riferimento è ovviamente all'emergenza coronavirus ma soprattutto al lunghissimo auto-elogio con elenco di cose fatte (o presunte tali) del presidente del Consiglio in aula. Dunque, Vittorio Feltri rincara la dose con un secondo tweet: "Un governo che non riesce neanche a comprare i vaccini necessari si sfiducia per conto proprio senza bisogno di essere licenziato dal Parlamento", conclude caustico il direttore.

