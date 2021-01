Pietro Senaldi a Quarta Repubblica: "Perché Conte, Renzi e il Pd saranno i veri sconfitti della crisi"

19 gennaio 2021 a

a

a

Pietro Senaldi è stato uno degli ospiti scelti da Nicola Porro per la puntata di Quarta Repubblica, iniziata su Rete4 proprio in concomitanza con la conclusione del voto alla Camera, dove Giuseppe Conte ha strappato la fiducia con 321 sì. Oggi c’è però il banco di prova più importante e complicato, quello del Senato: qui il premier potrebbe non avere la maggioranza assoluta ed essere costretto ad andare avanti con numeri molto risicati. “Gli sconfitti saranno Renzi, il Pd e anche Conte, perché ne escono indeboliti”, è stata infatti l’analisi del direttore di Libero. Il quale ha poi fatto una riflessione anche sul premier: “La sua abilità e la sua forza è non essere un politico. Questo riflette la debolezza della politica”, ha concluso Senaldi.

"L'abilità di Conte? Non essere un politico": Senaldi, perché la politica italiana è alla frutta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.