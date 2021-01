Melania Trump, l'ultimo sfregio a Donald: mentre abbandona la Casa Bianca... ciò che pochissimi avevano notato

21 gennaio 2021 a

Donald Trump e Melania hanno lasciato la Casa Bianca in modo del tutto inusuale. Oltre alla mancata partecipazione al passaggio di consegne con Joe Biden, i due si sono presentati di fronte ai giornalisti con un look tutt'altro che pimpante. Eppure per Il Messaggero dietro all'outfit dell'ex first lady si nasconde un messaggio molto chiaro e molto distante dalla tristezza. La borsa - si legge - una Birkin di Hermés dal valore stimato di oltre 70.000 dollari. Mentre il vestito nero di veste di Chanel con tanto di tubino si aggira attorno ai 5.000 euro. A completare il tutto dei tacchi di Christian Loboutin dal valore di circa 800 dollari. Alla faccia della sobrietà dunque.

Ma non solo, per i più attenti dietro agli enormi occhiali si nascondeva la gioia della fine di una presidenza che per lei ha rappresentato un vero incubo. A confermare la tesi diversi indizi citati dal quotidiano romano. Per la prima volta Melania non ha ritirato la mano quando Tump ha provato a stringergliela. Addirittura la moglie dell'ex presidente degli Stati Uniti ha concesso qualche sorriso ai fotografi, cosa mai successa finora. Tutti segnali ipotetici della sua contentezza. Insomma, se così fosse, Melania avrebbe riservato un ultimo "sfregio" a Donald: felicissima di abbandonare la Casa Bianca...

