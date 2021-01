Vittorio Feltri, la fucilata contro Serena Bortone: "Rompe i cog*** anche al suo gatto, non solo a chi la guarda"

21 gennaio 2021 a

Senza peli sulla lingua, dritto al punto. Un poco feroce. Si parla di Vittorio Feltri, che dice la sua su uno dei programmi che animano il pomeriggio di Rai 1. Nel dettaglio, stiamo parlando di Oggi è un altro giorno, il format condotto sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini da Serena Bortone. Trasmissione dove oggi, giovedì 21 gennaio, ha fatto capolino anche il felino della conduttrice, una piccola sorpresa in studio. Sorpresa che non è piaciuta al direttore di Libero, che ha manifestato tutto il suo disappunto su Twitter, laddove ha cinguettato: "Serena Bortone rompe i cog*** anche al suo gatto oltre che ai telespettatori". No, a Vittorio Feltri, Oggi è un altro giorno proprio non piace...

