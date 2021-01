Vittorio Feltri su Joe Biden: "Non interessa a nessuno ma ne parlano tutti. Assurdo, con una pandemia in corso"

22 gennaio 2021 a

Tra Stati Uniti ed Europa, tutti alle prese con il coronavirus e i primi alle prese anche con l'elezione e l'insediamento di Joe Biden. Ma su Twitter, Vittorio Feltri, sostiene la prevalenza della pandemia. Almeno per quel che ci concerne. Il direttore di Libero, infatti, punta i riflettori su un aspetto peculiare relativo a quel che sta accadendo in questi ultimi giorni. Lo fa nel conciso spazio concesso dal social, su cui cinguetta: "Tutte le tv e tutti i giornali parlano di America e le vicende interessano il 10 per cento degli italiani. Assurdo, con i problemi che abbiamo, ci occupiamo di Joe Biden", conclude Vittorio Feltri.

