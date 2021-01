Paolo Becchi contro Arcuri: "Vaccino, campagna inutile. Finirà quando la protezione sarà già finita"

25 gennaio 2021 a

a

a

Calendario alla mano, la campagna di vaccinazione di Conte, Speranza e Arcuri potrebbe rivelarsi inutile. Ne è convinto Paolo Becchi, che su Twitter lancia l'allarme: "Se le vaccinazioni continuano a questo ritmo - scrive il professore ed editorialista di Libero -, quando saranno finite il vaccino sarà già inefficace per quelli che lo hanno appena fatto, perché la protezione garantita è meno di un anno. Insomma tutta la campagna vaccinale risulterà inutile. Governo di incapaci". Per la cronaca, Becchi è assai scettico anche sul vaccino Pfizer, che al netto dei ritardi nella distribuzione delle dosi (con tanto di strascichi legali) starebbe trasformando gli italiani in un popolo di "cavie".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.