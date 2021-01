Unione Europea, l'Europa ci ricatta sui fondi: se si va alle elezioni niente soldi

Sandro Iacometti 28 gennaio 2021 a

a

a

Non c'è solo il Quirinale a decidere sull'esito della crisi di governo. Eh no, perché mentre i riflettori sono tutti puntati su Sergio Mattarella, pure l'Europa ha voluto mettere becco sulla situazione italiana spiegandoci, manco a dirlo, cosa dobbiamo fare. O meglio, cosa non dobbiamo fare: le elezioni. Lasciar perdere le urne è qualcosa di più di un suggerimento. Come ha detto ieri Johannes Hahn in un'intervista a La Stampa l'Italia deve risolvere la crisi politica al più presto, «nel giro di qualche giorno», evitando le elezioni. Perché «una situazione di incertezza sarebbe un disastro» e «se i politici fossero distratti dalla campagna elettorale non si potrebbero concentrare su ciò che è necessario per il Paese», con «conseguenze molto gravi» per il Recovery Fund.

CdM rinviato ancora. Farsa di governo e fuga di Conte a Bruxelles: i miliardi del Recovery sono in mano a questi qua

Hahn, che non è un passante, ma il Commissario europeo al bilancio, quello che, per essere chiari, decide se e quando erogare i fondi, va anche oltre, sostenendo che «il governo Conte, così come lo stesso premier, si è molto impegnato per riformare il Paese, per investire nei progetti digitali ed ecosostenibili, per rendere l'Italia più resiliente e più competitiva». Insomma, non solo bisogna evitare il voto, ma bisogna anche sbrigarsi a confermare il premier e la maggioranza, che stanno facendo bene. In caso contrario, i soldi sono a rischio. Nelle scorse settimane anche il vicepresidente Valdis Dombrovskis aveva lanciato l'allarme sull'impatto dell'instabilità politica sul Recovery fund. Il commissario del Pd, Paolo Gentiloni, lo ripete tutti i giorni.

"Rassegnato a presentarsi così". Indiscreto dal TgLa7: figuraccia di Conte in Europa, se questo è un premier

E, da ultime, pure le agenzie di rating hanno fatto sapere che se la crisi farà saltare il piano di rinascita per il nostro Paese sono guai. Nessuno, però, fino ad ora, si era spinto tanto avanti da dirci addirittura se possiamo o non possiamo tornare ad ascoltare il parere dei cittadini. Interferenza indebita? La sensazione è che quando i soldi inizieranno ad arrivare, andrà anche peggio.

Video su questo argomento Giuseppe Conte: “Coronavirus? Fino a tarda sera”, vertice Ue a senso unico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.