Stasera Italia, "un Fico secco". Vittorio Feltri scopre il gioco di Mattarella: "Chi sarà il prossimo premier"

29 gennaio 2021 a

a

a

"L'incarico esplorativo non serve a niente". Secondo Vittorio Feltri, direttore di Libero in collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, la scelta di Sergio Mattarella di far "sondare il terreno" a Roberto Fico "serve solo per prendere tempo per consentire al Capo dello Stato di fare delle riflessioni".

"Quello che potrà combinare Fico secondo non interesserà un fico secco a nessuno - ironizza Feltri -. La situazione è diversa, manca una maggioranza e si continua a parlare di Matteo Renzi. Se Renzi rientra, la maggioranza può essere ricostituita, se Renzi non rientra la maggioranza non c'è più. Il discorso finisce qui".

"Lui e il suo 2%". Michela Murgia a un passo dalle lacrime: dalla Gruber la crisi di nervi per Renzi | Video

Feltri si lancia poi in una previsione: "Io sono convinto che il prossimo presidente del Consiglio sarà nominata Marta Cartabia, l'ex presidente della Corte costituzionale. Sono convinto che sia lei la persona a cui sta pensando Mattarella". E chissà che il suo nome non spunti già dalle prossime consultazioni, che potrebbero così aprire la porta non al Conte Ter, ma al "governo Ursula" con nuove inedite geometrie nella maggioranza: Silvio Berlusconi e Forza Italia scaldano i motori.

"Conte Ter? Non credo affatto". Sallusti gela la Gruber: il vero problema "indicibile" | VIdeo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.