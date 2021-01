Coronavirus, i numeri che i giallorossi non vogliono vedere: dai morti ai disoccupati, così muore l'Italia

Sandro Iacometti 30 gennaio 2021 a

I riflettori sono ancora tutti puntati su Palazzo Chigi. Il presidente della Camera Roberto Fico, a cui il capo dello Stato ha affidato un incarico esplorativo, dovrà verificare i numeri della maggioranza. Quelli contano. Per salvare poltrone e stipendi. Dei numeri che interessano agli italiani, invece, non si occupa più nessuno. Ieri MilanoFinanza ne ha messi un po' in fila. E i voti necessari a Giuseppe Conte (o a chi per lui) per replicare, con qualche ritocco, il governo uscente impallidiscono al confronto. I contagi totali dall'inizio della pandemia (dato aggiornato a ieri) sono arrivati a quota 2.529.070, gli attualmente positivi sono 467.824, i decessi sono 87.858.

Cifre impressionanti che aumentano di giorno in giorno e sintetizzano quella emergenza sanitaria a cui lo stesso Sergio Mattarella ha fatto riferimento ieri per invitare tutte le forze politiche a fare in fretta. Ma accanto ai morti e ai malati ci sono anche i vivi e i guariti. E anche qui, con tutto il rispetto possibile per chi con il Covid ci ha lasciato le penne, c'è poco da scherzare. Già, perché il totalizzatore delle cessazioni di attività imprenditoriali segna 273mila, quello delle ore di cassa integrazione approvate 4 miliardi, quello dei disoccupati 2,5 milioni. Dati che riassumono allo stesso tempo l'emergenza sociale e quella economica. Per avere un'idea di quest' ultima bisogna anche aggiungere che a fronte di diverse decine di miliardi di fatturato andate in fumo, i ristori per ora si sono limitati a 10 miliardi. È qui si potrebbe aprire un capitolo vasto come un oceano. Sono decine le categorie falcidiate dalla crisi ma rimaste completamente a secco per colpa della tagliola dei cosiddetti codici Ateco. Non a caso adesso il governo con il ristori 5 sta studiando un metodo diverso di rimborso.

Anche chi ha avuto la fortuna di rientrare nella lista degli eletti, però, non se la passa troppo bene. Il governo ha fatto prestissimo a risarcire, seppure con cifre assolutamente inadeguate a coprire le spese fisse di chi è stato costretto a chiudere l'attività per decreto, coloro che avevano già fatto richiesta prima dell'estate. Gli altri, però, stanno ancora aspettando. Ma sentite cosa è successo alle imprese dell'alta velocità. In seguito ai danni economici causati dai vari lockdown e dalle regole per il distanziamento con il decreto del 19 maggio, chiamato ottimisticamente "rilancio", il governo ha predisposto l'erogazione di 80 milioni l'anno per 15 anni per tutto il settore (all'incirca 80% Trenitalia, 15% Italo e 5% merci). Già qui ci sarebbe da piangere, perché le perdite cumulate dagli operatori si aggirano sugli 1,5 miliardi nel solo 2020. Ma andiamo oltre. Soltanto il 22 ottobre i ministeri dell'Economia e dei Trasporti si sono decisi a firmare il decreto attuativo.

Problema risolto? Macché. Per erogare gli aiuti serve anche il via libera della Ue. L'esecutivo ha aspettato un altro po' e a novembre ha inviato la richiesta a Bruxelles. Lì ci ha messo il carico l'euroburocrazia. Risultato: ad oggi, dopo 8 mesi, le somme promesse non sono ancora state erogate. tanto perché il ministro Roberto Gualtieri ha detto un paio di giorni fa che l'Italia è stato il Paese del Vecchio continente più rapido a sostenere le imprese. Ma ora, mentre i leader di partito e le alte cariche dello Stato tentano faticosamente di rimettere insieme i cocci dell'esecutivo, un altro problema è esploso. Il più grande forse. Senza i vaccini, infatti, da questo pantano non se ne esce. E cosa ha fatto il governo? Ha lasciato che l'Europa sbrigasse tutte le pratiche, pensando che se fosse Bruxelles a trattare avremmo avuto maggiori garanzie sull'esito dell'operazione.

Ebbene, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Il piano predisposto dall'esecutivo è perfetto: 51 milioni di iniezioni da effettuare agli over 16 per raggiungere in fretta l'immunità di gregge e liberarci una volta per tutte del Covid. Mancano solo i vaccini. Prima Pfizer, poi Astrazeneca e infine Moderna ci hanno tagliato le dosi del 20% e nessuno sa se riusciranno a rispettare neanche questa nuova rimodulazione. A più di un mese dall'inizio della somministrazione siamo ancora a quota 1.653.027 (di cui solo 338mila hanno già ricevuto la seconda dose). Ma del resto, a chi importa? Piuttosto, a quanti voti è arrivato il Conte ter?

