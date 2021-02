Vittorio Feltri a Matteo Salvini: "Sei ancora convinto che sia buona cosa stare in questo governo? O è una ca***?"

14 febbraio 2021 a

Tutti i dubbi di Vittorio Feltri sul governo di Mario Draghi continuano a riversarsi su Twitter. In questi ultimi due giorni il direttore si è speso in moltissimi cinguettii per commentare le ultime evoluzioni politiche e, soprattutto, la squadra dei ministri scelti dall'ex governatore della Bce. Lo chiamavano il "governo dei migliori" ma secondo Vittorio Feltri è tutt'altro. Anzi, è una "vergogna", così come scritto in uno dei tweet.

Nel mirino Roberto Speranza, "con la sua riconferma alla Sanità ha vinto il Covid", ha scritto. Dunque il direttore ha stigmatizzato la scelta di confermare al ministero degli Esteri, Luigi Di Maio: "Rimane agli Esteri perché esperto di lingue straniere e di congiuntivi italiani. Complimenti a Draghi, più leccato di un gelato e peggiore di Conte". E ancora, "questo è il governo del Bagaglino", ha affermato Feltri riprendendo un titolo di Dagospia. "Governo ridicolo, Draghi vergogna". Insomma, bocciatura totale.

Il direttore, inoltre, si è rivolto - sempre su Twitter - a Giorgia Meloni, mostrando di condividere la scelta di Fratelli d'Italia di restare fuori da questo esecutivo e profetizzando che FdI ben presto passerà all'incasso facendo incetta di voti. E infine, Vittorio Feltri si è speso in un cinguettio rivolto al leader della Lega: "Caro Matteo Salvini, sei ancora convinto che stare in questo governo sia una buona cosa? O è una cazz***?", conclude Vittorio Feltri. Ovvio quale sia il parere del direttore.

