Paolo Becchi inchioda Roberto Speranza: "Deve dimettersi, una componente del suo partito è contro il governo"

Roberto Speranza deve dimettersi. Per Paolo Becchi non ci sono scuse: il ministro della Salute appena riconfermato deve cedere la poltrona. E lo dice chiaro e tondo su Twitter dove osserva: "Speranza dovrebbe dimettersi. Come può rimanere al governo dal momento che non singoli parlamentari, ma una componente del suo partito, è contro il governo?". Sinistra Italiana, il partito nato da Liberi e Uguali, potrebbe infatti votare contro la fiducia all'esecutivo appena nato. Ad annunciarlo è stato il suo portavoce, Nicola Fratoianni, che con un post ha tuonato su Facebook: "Non è il governo dei migliori e non è quello giusto per il futuro del Paese".

Non solo. Speranza è finito a tempo record nel mirino di molti partiti. Tutta colpa alla decisione di tenere chiusi gli impianti sciistici fino al 5 marzo. Come se non bastasse ad agitare ancor più le acque ci ha pensato il suo consigliere Walter Ricciardi. Quest'ultimo ha invocato l'ennesimo lockdown totale come unica maniera per fermare l'emergenza coronavirus appellandosi direttamente al presidente del Consiglio. Di più, a Che Tempo Che Fa Ricciardi ha detto esplicitamente: "Credo che il ministro Speranza andrà verso questa linea". Insomma, serrati nuovamente in casa con il rischio che l'economia affondi per sempre. Se questo non basta per dimettersi?

