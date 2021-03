Pietro Senaldi a L'Aria che tira: "Nicola Zingaretti ha i giorni contati. Il Pd non può fare la ruota a Conte"

03 marzo 2021 a

a

a

Nicola Zingaretti come leader del Partito democratico ha i giorni contati: ne è convinto Pietro Senaldi. Ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira, il direttore di Libero ha spiegato: "I critici di Zingaretti non hanno tutti i torti. Io non posso credere che il destino del Pd sia finire a ruota di Giuseppe Conte. Già lo è stato per tutta la esperienza di governo precedente". Senaldi, poi, riferendosi alle parole di Alessia Morani del Pd, collegata col programma da casa, ha aggiunto: "La Morani delicatamente ha fatto capire che non è molto soddisfatta della guida del suo partito".

"Chi adesso rischia di morire". Il durissimo sfogo di Pietro Senaldi: il prezzo del disastro-Arcuri

Secondo il direttore, inoltre, Zingaretti ha commesso un altro pesante errore nel corso della crisi di governo. Quando bisognava scegliere tra l'ex premier e una nuova figura per risollevare le sorti del Paese, il Pd ha detto chiaramente da che parte stava: "Anziché intestarsi Draghi, se lo sono fatti imporre perché hanno difeso Conte come i giapponesi sull'isola", ha spiegato Senaldi.

"Tiri fuori una sola parola". Myrta Merlino "spalleggia" Selvaggia Lucarelli, Giorgia Meloni a valanga: zittite (tutte e due) | Video

A Senaldi, poi, la Merlino ha chiesto: "Come lo vedresti il Pd in futuro?". "A me piacerebbe un Pd progressista e moderno, visto che a sinistra ci sono già i 5 stelle", ha risposto il direttore. Alla fine è intervenuta di nuovo la Morani per commentare i sondaggi che danno il vantaggio del M5s sul Pd in caso di guida affidata a Conte. "Nel momento in cui Conte diventa leader del Movimento 5 Stelle diventa legittimamente un competitor del Pd", ha detto la dem.

"Lo facciamo noi, non la Lega". Meloni picchia durissimo: "Cambiare il Paese col Pd?"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.