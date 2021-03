Paolo Becchi e Giovanni Zibordi: "Lockdown severi e vaccini a tappeto? Tasso di mortalità più alto"

04 marzo 2021 a

Nei Paesi in cui vigono restrizioni più severe e dove vengono somministrati più vaccini, la letalità salirebbe alle stelle. Questo quanto emerge secondo i dati riportati settimanalmente dall'Osservatorio Europeo sulla Mortalità Eccessiva (EuroMoMo), ed esposti da Paolo Becchi e Giovanni Zibordi su affaritialiani.it. "Parliamo della mortalità totale, perché se ad esempio quella Covid diminuisce, ma ci sono più morti per altre cause, dal punto di vista dei cittadini quello che conta è la mortalità totale" scrivono Becchi e Zibordi. "E lo stesso se la mortalità Covid appare alta e invece la mortalità totale è tornata nella media".

Secondo i dati dell'Osservatorio, i paesi che hanno fatto poco lockdown e che non hanno vaccinato, come la Svezia e la Francia, hanno una mortalità totale inferiore alla media stagionale. Al contrario, i Paesi che hanno imposto lockdown più restrittivi e stanno vaccinando a tappeto, come l'Inghilterra e l'Israele, registrano una mortalità totale eccessiva superiore a tutti in Europa. (Israele non si trova in Europa, ma l'EuroMoMa riporta anche i suoi dati). I due giornalisti riportano i grafici di questi quattro Paesi, evidenziando il valore dell'indice di mortalità dell'ultima settimana (dati aggiornati a giovedi 25 febbraio 2021) che risulta per la Svezia 0, per la Francia -3, per l'Inghilterra +4 e per l'Israele +3,2.

Da inizio gennaio anche in Italia l'indice di mortalità è pari a 0, ovvero non vi è mortalità eccessiva. "Quello che conta non è la 'mortalità Covid', perché con il lockdown annuale ci sono anche una serie di altre conseguenze che influiscono sulla salute e bisogna tenerne conto." proseguono Becchi e Zibordi. Perché stiamo quindi sacrificando la nostra libertà sulla base di un modello che si è rivelato su larga scala il più inefficiente? Bisogna considerare se più persone muoiono più di quello che sarebbe normale.

"Al momento quello che si rileva è che i due paesi che hanno ancora mortalità eccessiva (sopra la media) sono quelli che vengono indicati a modello sia per il lockdown stretto sia per la campagna di vaccinazione massiccia in atto, cioè Inghilterra e Israele. Mentre paesi come la Francia, ad esempio, addirittura hanno una mortalità di molto sotto la media. E la Svezia è da fine anno nella media" concludono.

