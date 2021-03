Paolo Becchi, i veri dati sul Covid: "Mortalità ai minimi storici nel mese di febbraio, ma l'Italia va comunque in lockdown"

Paolo Becchi e Giovanni Zibordi 06 marzo 2021 a

a

a

Mai così pochi morti nel mese di febbraio, ma l'Italia va comunque in lockdown. Questa la conclusione che traggono Paolo Becchi e Giovanni Zibordi, sulla base dei dati settimanali elaborati dall'Osservatorio Europeo sulla Mortalità (consultabili qui). Con il nuovo Dpcm in vigore da oggi 6 marzo 2021 a firma Mario Draghi, poco sembra essere cambiato nella gestione della pandemia, per lo più identica a quella precedente. Rimangono i colori delle zone (ora si aggiungono persino tonalità speciali), rimane il coprifuoco, ma soprattutto rimangono le chiusure. Non importa se all'aperto o al chiuso, la maggior parte delle imprese non può svolgere una regolare attività. Pure le elezioni amministrative sono state rinviate.

"L'unica speranza? Riaprire". Paolo Becchi, l'allarme: gli effetti devastanti di un nuovo lockdown

"Viene detto che il contagio aumenta in modo pericoloso. Ma il punto è che non aumentano affatto i decessi che sono stati per tutto il mese di febbraio i più bassi mai rilevati. Parliamo dei decessi totali, non solo di quelli "Covid" che sentiamo ogni giorno al telegiornale. Quello che succede è che ora la mortalità complessiva, sia in Europa che in Italia è bassa" spiega il professore di Genova. "L'Istat non fornisce ogni settimana il numero di decessi, fornisce solo quelli di Covid, ma deve fornire all'Osservatorio Europeo tutti i dati e questo li elabora fornendoun indice che consente di confrontare con gli anni precedenti e tra paesi".

"Perché ammazzarci di lockdown, meglio vivere con il vaccino russo che morire atlantisti". La sentenza tombale di Becchi

L'indice di mortalità eccessiva, che misura i decessi sopra la media, l'ultima settimana di Febbraio è sceso a -0,9. "In un mese segnato dalle polmoniti invernali, non è mai successo che fosse sotto la media annuale. Se ne dovrebbe indirettamente concludere che vengono catalogati ora come Covid decessi avvenuti in realtà per altre patologie" scrive Becchi. "Perché si chiudono le attività economiche di milioni di persone e si impedisce la vita normale di decine di milioni di persone se la mortalità è tornata normale? Perché si impediscono le elezioni? L’ente preposto alla rilevazione ai fini della politica sanitaria rileva che i morti in totale in Italia durante questo mese sono inferiori alla media degli anni precedenti e non rileva nessuna emergenza" concludono i due giornalisti.

"Lockdown severi e vaccini a tappeto? Cresce il tasso di mortalità": carta canta, l'analisi di Paolo Becchi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.