Vittorio Feltri su Fabrizio Corona: "Pericoloso assassino e delinquente? No, solo uno stupido"

12 marzo 2021 a

a

a

“Povero Fabrizio Corona, l’hanno rimesso in galera come fosse un pericoloso assassino. Non capite che non è un delinquente ma solo uno stupido”. Così Vittorio Feltri ha affidato a un tweet il suo pensiero sull’ex re dei paparazzi, che nelle scorse ore è stato protagonista di un episodio che ha destato grande clamore nell’opinione pubblica. Dopo la revoca dei domiciliari decisa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, Corona ha reagito nel peggiore dei modi, al punto che pare abbia tentato di tagliarsi le vene.

"Cosa ho notato dalle immagini". Belen in lacrime per Corona: quel dettaglio sfuggito a molti. C'è da temere il peggio?

Ha pure pubblicato un video sui social - poi censurato e rimosso - in cui si mostrava con la faccia sporca di sangue e inveiva contro tutto e tutti. “Fabrizio resterà in ospedale ancora per qualche giorno - ha dichiarato a fanpage.it Ivano Chiesa, il suo avvocato - ha tentato di tagliarsi le vene non appena ha saputo la notizia. Così è stato trasportato in ospedale per essere medicato. Eppure un uomo che ha degli evidenti problemi di salute ora dovrà ritornare in carcere”.

"Un uomo malato. Il carcere? No, dove lo devono mandare": Lele Mora, ciò che nessuno ha il coraggio di rivelare su Fabrizio Corona

“Adesso vi faccio vedere io come si combatte l’ingiustizia - aveva tuonato Corona nel video incriminato - pronto a dare la mia vita in questo paese ingiusto”. Ovviamente ce l’aveva con i giudici che hanno chiesto la revoca ai domiciliari: in un’altra ripresa si vede la madre dell’ex fotografo piangere quando i poliziotti prosano via da casa il figlio. “Non ho più dignità”, ha detto in lacrime la donna.

"I poliziotti...". Parla l'avvocato di Corona, "io c'ero": una testimonianza inquietante, cosa è successo davvero?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.