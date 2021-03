Paolo Becchi a valanga contro il Tg1: "Nel Regno Unito zero morti per la vaccinazione? Notizia falsa"

15 marzo 2021 a

a

a

Paolo Becchi a valanga contro il Tg1. L'editorialista di Libero non ha preso bene la notizia diffusa dalla tv di Stato circa i vaccini. "Il Tg1 della Rai - cinguetta al vetriolo - ha dichiarato che nel Regno Unito non ci sono morti a causa della vaccinazione. Questa notizia è falsa. I dati comunicati dal governo inglese parlano di 502 morti. Non sarebbe necessaria una interpellanza parlamentare sull‘uso del servizio pubblico?". Immediata la replica al tweet di Becchi. A munirsi per chiedere tutti i chiarimenti del caso è il parlamentare di Fratelli d'Italia Gianluca Vinci che ha annunciato rivolgerà un’interpellanza urgente all'esecutivo per chiedere spiegazioni sul servizio: “Tutta l’informazione deve dare dati corretti, a maggior ragione quella delle reti pubbliche. In una pandemia non ci deve essere nessuno che fa giornalismo giocando con le parole, tifando pro o contro le vaccinazioni, ma dando informazioni chiare e non tendenziose, per questo chiederò al Governo cosa intende fare per fornire dati chiari per tutti", ha commentato.

"Mortalità ai minimi storici a febbraio, ma l'Italia va comunque in lockdown". Becchi, ecco i veri dati

In effetti fino ad ora sono state registrare 54180 reazioni avverse al vaccino. 275 tra morti e reazioni avverse anche di non irrilevante entità solo nel report britannico. Insomma, il governo inglese rende pubbliche tutte le informazioni, smentendo una volta per tutte il servizio di Viale Mazzini. Anche in Italia fari puntati sul vaccino AstraZeneca. Il Piemonte ha deciso di sospendere il lotto ABV5811 dopo la morte di un docente deceduto nelle scorse ore a Biella.

"Cambiata l'Ue, non il sovranismo". Paolo Becchi, la verità sulla "svolta europeista" di Matteo Salvini

D'altro canto però si difende la casa farmaceutica che afferma: "Un'attenta revisione di tutti i dati di sicurezza disponibili di oltre 17 milioni di persone vaccinate in Ue e UK con il vaccino Covid-19 AstraZeneca non ha mostrato evidenza di un aumento del rischio di embolia polmonare, trombosi venosa profonda (TVP) o trombocitopenia, in qualsiasi fascia di età, sesso, lotto o in un determinato Paese".

"Diecimila morti per Covid... che non lo erano?". La bomba di Paolo Becchi, carta canta: nel mirino i dati Istat

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.