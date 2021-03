Astrazeneca, Paolo Becchi contro Mario Draghi: "Nessun nesso tra vaccino e morti? Allora perché negli altri Stati..."

15 marzo 2021 a

a

a

Aifa blocca le vaccinazioni con AstraZeneca "in via temporanea e precauzionale", per fare luce sui decessi sospetti avvenuti in Sicilia dopo le prime vaccinazioni. Semplici e sfortunate coincidenze temporali o problema con un lotto del siero? Il dubbio è lecito, e dopo le pronte rassicurazioni della stessa Agenzia italiana del farmaco, ecco il brusco dietrofront "precauzionale". Segno che qualcosa, evidentemente, non torna nemmeno alle autorità che devono verificare se quello che viene somministrato agli italiani sia nocivo o meno.

"Diecimila morti per Covid... che non lo erano?". La bomba di Paolo Becchi, carta canta: nel mirino i dati Istat

Questione di prudenza e buonsenso, non di complottismo. E lo sottolinea su Twitter anche Paolo Becchi, che ricorda come il premier Mario Draghi e il presidente dell Commissione europea Ursula Von der Leyen abbiano precipitosamente affermato: "Nessun nesso fra AstraZeneca e i casi di trombosi". "Se non c'è 'nessun nesso' - sottolinea il filosofo, editorialista di Libero - perché alcuni Stati hanno sospeso la vaccinazione? Possibile che nessuno chieda una interpellanza parlamentare al governo su quello che sta succedendo in Italia?"





Tra le risposte al tweet di Becchi, alcuni commenti sono inquietanti. "In questo momento sono tutti scienziati, peccato che non ci hanno capito un tubo con il virus prima e con i vaccini adesso!". E ancora: "Se non c'è nessun nesso perché stanno chiedendo l'immunità per chi inocula il vaccino? E perché è stata data alle aziende produttrici e al governo sponsor di un 'vaccino' inutile?".

"Nessuna correlazione". Becchi e la clamorosa verità sui morti per Covid: avete capito?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.