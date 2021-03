Meghan Markle e Harry, Vittorio Feltri: "Porte spalancate verso il divorzio". La fine (tragica) del loro matrimonio

16 marzo 2021 a

a

a

L’intervista rilasciata a Oprah Winfrey da Harry e Meghan Markle ha destato scalpore in tutto il mondo, ma soprattutto nel Regno Unito, dato che sono state lanciate accuse e sospetti pesanti sulla famiglia reale. In particolare le allusioni sul razzismo hanno scatenato il caos e le repliche di alcuni tabloid avversi ai duchi di Sussex, con in particolare l’attrice che è stata descritta come una bugiarda tramite la pubblicazione di un lungo dossier da parte del Daily Mail.

"Ecco le lettere a lady Diana". William, una mossa (pesantissima) contro Meghan e Harry: nero su bianco, guerra totale

“I principi inglesi devono sapere che dopo la luna di miele c’è un fiume di fiele. Che apre le porte al divorzio”, è stato il tweet di Vittorio Feltri dedicato a Harry e Meghan. Non che al direttore di Libero importi granché dei due e delle loro beghe con la famiglia reale inglese, che invece stanno appassionando gran parte del mondo: d’altronde in tempi di pandemia un argomento del genere diventa immediatamente di interesse, essendoci ben poco di meglio di cui parlare.

"La verità sul suo rapporto con Harry?". Meghan Markle massacrata dalla sorellastra, matrimonio a un passo dalla disgrazia: il segreto svelato

Feltri però era stato definitivo a riguardo nei giorni scorsi: “Harry e Meghan? Mi pare una tale scemenza indegna di essere perfino commentata. E invece da essa sono sgorgati commenti a non finire, ricchi di particolari, che hanno inondato pagine e pagine e decine di trasmissioni televisive. Mi domando a chi possa interessare una baruffa tanto stupida in corso a Londra. Personalmente sono basito e mi viene voglia di mandare al diavolo sia Harry che la sua amara metà. A me dei reali importa meno di un tubo”.

Video su questo argomento Il fratellastro di Meghan: lei è una manipolatrice. Scopri chi è il burattinaio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.