AstraZeneca fa paura agli italiani? Nove domande e risposte sul vaccino: tutto quello che dovete sapere

Mezza Europa ha sospeso la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Per l’agenzia europea di controllo non ce n’era motivo. Giovedì ci sarà una riunione straordinaria. Cresce la diffidenza. Viene messa in dubbio la scienza. Ognuno sulla vaccinazione può pensarla come vuole. I no-vax c'erano già prima, ma dopo le morti del carabiniere Maniscalco, del militare della Marina Paternò e del poliziotto Villa - tutti siciliani - le fila si sono ingrossate. Sono deceduti qualche giorno dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino anglo-svedese. Al momento, stando alla prima autopsia, non c'è la prova che il decesso sia stato provocato da effetti collaterali. Intanto nelle Ulss di tutta Italia fioccano le disdette da parte di cittadini spaventati: 4mila in un giorno in Toscana, 7mila in Sicilia e in Lazio, solo a Treviso mille insegnanti. Astrazeneca è diventato uno spauracchio. C'è chi chiama e avvisa della rinuncia, ma molti non lo fanno. Non si presentano all'appuntamento e così medici e infermieri sono spesso costretti a buttare le fiale. C'è il rischio psicosi. Facciamo il punto su informazioni e dati.

1) Quante sono le morti sospette legate al farmaco di Astrazeneca?

In Italia una decina a fronte di 2 milioni di somministrazioni, il che significa che anche se tutti i decessi dovessero risultare correlati all'iniezione la probabilità di reazioni fatali sarebbe lo 0,0005%. Impossibile avere una stima verosimile dei casi in tutto il mondo, le informazioni sono troppo caotiche. C'è la tendenza ad associare al vaccino ogni decesso avvenuto nei giorni seguenti all'iniezione».

2) Quanti effetti collaterali gravi sono stati registrati?

Astrazeneca ha diffuso un comunicato dettagliato: fino all'8 marzo 15 casi di trombosi venosa profonda e 22 di embolia polmonare, ossia lo 0,0002%, visto che nel Regno Unito e in Europa sono state somministrate circa 17 milioni di dosi. Ieri in Olanda sono stati segnalati altri 10 casi: ancora trombosi ed embolie. Giungono altre segnalazioni, ma il rapporto somministrazioni-effetti collaterali gravi non differisce significativamente.

3) I controlli sul siero

Durante la produzione, ha reso noto Astrazeneca, vengono effettuati 60 test, sia da parte dell'azienda che dei partner, oltre a 20 esami di laboratori indipendenti.

4) Com' è formato, modalità di somministrazione, come agisce

Il vaccino, riporta il sito dell'Aifa - l'Agenzia italiana del farmaco - è composto da un adenovirus di scimpanzè incapace di replicarsi e modificato per veicolare l'informazione genetica destinata a produrre la proteina Spike del virus Sars-Cov-2. Le cellule immunitarie riconoscono lo stimolo della proteina, inducono una risposta cellulare e la produzione di anticorpi neutralizzanti. La tecnologia del vettore virale usata per questo vaccino è già stata testata con successo ed è utilizzata per prevenire altre malattie. Viene somministrato nel muscolo della parte superiore del braccio. Tra la prima e la seconda iniezione (il richiamo dev' essere sempre di Astrazeneca, non di altre case farmaceutiche) dev' esserci un intervallo compreso tra i 28 e gli 84 giorni. Tuttavia, specifica l'Aifa, nuovi dati raccolti da studi in corso e pubblicati a febbraio sulla rivista scientifica Lancet (la Bibbia del settore) «sembrano offrire l'opportunità di indicare un intervallo più lungo tra la prima e la seconda dose».

5) A chi può essere somministrato?

Dai 18enni in su, anche a chi ha più di 65 anni, a eccezione dei soggetti «estremamente vulnerabili». Inizialmente l'Aifa aveva fissato il limite a 55 anni.

6) Livello d'efficacia

Gli studi clinici hanno dimostrato che è dell'82,4% in chi ha ricevuto la seconda dose dopo 12 settimane. Uno studio scozzese effettuato su 500 mila persone vaccinate ha evidenziato che dopo la prima dose i ricoveri in ospedale dello stesso campione si sono ridotti del 94%

7) Quando inizia la protezione

Ci rifacciamo sempre all'Aifa. Il vaccino fa effetto circa 3 settimane dopo la prima dose e dura fino a 12. Fino a 15 giorni dopo il richiamo però c'è la possibilità di non essere ancora immuni. Non c'è ancora uno studio che dimostri quanto duri complessivamente la protezione, così come non v'è la certezza che una persona vaccinata non possa comunque trasmettere l'infezione, anche se gran parte degli scienziati tende a escluderlo.

8) Effetti collaterali più frequenti

Febbre, mal di testa, dolori muscolari e articolari.

9) Gli esperti: «Niente panico»

Nelle scorse ore il professor Anthony Harnden, immunologo dell'Università di Oxford (dove in collaborazione con la Irbm di Pomezia è stato sviluppato il farmaco) e vicepresidente dell'organismo medico-scientifico indipendente che assiste il governo inglese, ha sottolineato che «ogni mese nel Regno Unito vengono individuati 3mila casi di trombosi tra tutta la popolazione, casi che occorrono naturalmente». Quanto agli effetti collaterali lievi ha spiegato che insorgono con più frequenza dopo la prima dose e che sono diffusi più tra le donne, in particolare quelle meno anziane. Il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano, ha ricordato il caso del vaccino antinfluenzale Flaud. «Nel 2014 la stampa ha riportato le morti sospette di 3 anziani. La popolazione più in là con gli anni si è spaventata e non si è vaccinata. Quell'anno sono morti mille anziani in più dell'anno scorso, e sono morti di paura, non di vaccino». Il 10 marzo il "sistema di vigilanza europeo degli eventi avversi" aveva registrato 30 casi di trombosi in 5 milioni di vaccinati. «Questo numero», ha dichiarato la Società italiana per lo studio dell'Emostasi e della Trombosi, «è paragonabile al tasso di trombosi abitualmente registrato nella popolazione generale».

