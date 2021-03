DiMartedì, Pietro Senaldi: "Stop ad AstraZeneca allucinante, l'ennesimo omaggio ad Angela Merkel"

17 marzo 2021 a

"Allucinante". Pietro Senaldi, in studio da Giovanni Floris a DiMartedì su La7, definisce così lo stop alla vaccinazione con AstraZeneca, deciso dal governo italiano e dall'Aifa, la nostra agenzia del farmaco, dopo alcuni casi sospetti di soggetti morti dopo essersi vaccinati con il siero anglo-svedese. La Gran Bretagna, che pure in proporzione ha contato più vittime tra i vaccinati, è andata avanti a spron battuto in mancanza di prove scientifiche che evidenziassero un nesso tra il vaccino e i decessi. L'Unione europea ha invece assistito in silenzio alle reazione da panico dei vari paesi membri, che anche sull'onda emotiva e la reazione popolare ha deciso di fermare la campagna, con ovvie conseguenze negative sul piano della copertura vaccinale e della fiducia della gente nei confronti dei vaccini anti-Covid.

"Che si riprenda giovedì è una buona notizia - spiega il direttore di Libero -, ma viene da chiedersi perché ci siamo fermati lunedì". La risposta, forse, più che nella cautela sanitaria è da ricercarsi nella politica. Nella paura, in altre parole, che la gente spaventata volti le spalle ai governanti "insensibili".

"La mia sensazione? Pressioni internazionali eccetera, che è l'ennesimo omaggio alla Germania. Angela Merkel si è spaventata, ha fermato tutto, c'è stato un giro di telefonate tra i ministri della Salute e noi ci siamo adeguati. Vale la solita regola: un morto in Germania, 8 morti in Italia al giorno, come dice la dottoressa Salmaso. Il dato vero è che in Inghilterra prima della vaccinazione c'erano 1.000 morti al giorno e oggi ce ne sono meno di 100".

