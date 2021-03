Vaccino, indagare per omicidio non è la strada giusta: l'ultima follia giudiziaria tutta italiana

Iuri Maria Prado 18 marzo 2021 a

Saranno anche questi "atti dovuti", cioè iniziative di accertamento che inevitabilmente l'autorità giudiziaria deve assumere a causa del balordo sistema dell'azione penale obbligatoria: e magari tecnicamente sarà appropriato, ma procedere per omicidio nel caso delle persone decedute che hanno preso il vaccino denuncia tutta l'inaderenza dell'amministrazione della giustizia. Al disastro di comunicazione fatto con l'AstraZeneca, ormai percepito come una specie di roulette russa, si aggiunge ora lo stillicidio di indagini giudiziarie che mettono quel vaccino in un recinto di sospetto allarmistico contrassegnandolo con il marchio dell'inaffidabilità.

Non serve essere esperti di psicologia sociale per sapere che quel segno distintivo è a rischio di farsi indelebile. Inocula infatti un veleno molto più nocivo di quello su cui si cercano prove perché qualcuno, purtroppo, è morto non si sa come né perché: ed è il veleno che fa crollare il già fragilissimo sistema immunitario contro le bufale. Se esce la notizia che «si indaga per omicidio» (nell'attesa dell'indagine per stage, e ci arriveremo) vuol dire che si ipotizza un assassinio: il che, ripetiamolo, sarà anche ineccepibile dal punto di vista tecnico, ma diffonde l'idea sbagliata che nella scelta se vaccinarsi o no abbia un peso la valutazione della capacità sicaria di quell'iniezione. Una cosa che non sta né in cielo né in terra, o per meglio dire che sta in cielo quanto le scie chimiche e in terra quanto le cospirazioni delle multinazionali che vogliono infilarci un chip sotto pelle.

Dice: va beh, ma se c'è un morto dovrai pure fare accertamenti, no? Certo, come devi fare accertamenti se un'impresa maltratta i dipendenti o se un'altra inquina, ma diventano cose diverse se costituiscono il modo per condurre le politiche del lavoro o ambientali e cioè per regolare in sede giudiziaria la vita economica del Paese. Quando di mezzo c'è la salute delle persone, il meccanismo di trasfigurazione dell'azione penale - da strumento di accertamento di una responsabilità da fatto illecito a presidio di tutela sociale - è anche più insidioso perché eleva il magistrato al ruolo di protettore del bene più prezioso, la vita, una cosa in nome della quale qualunque eccesso è giustificato, qualunque errore perdonato, qualunque abuso legittimato. E pace se la buona intenzione inquirente, mirata su isolati decessi senza causa appurata, produrrà quelli certi dei tanti che per vaccinarsi pretenderanno il lasciapassare di una sentenza anziché il parere di un medico.

