Vaccino, vietato fare domande sui costi e l'efficacia: tra profilassi e fede, gli strani "silenzi" sul siero

Francesco Bertolini 18 marzo 2021 a

a

a

Il panico da vaccino sta suscitando scalpore e risentimento da parte di tutti coloro che ribadiscono la fede cieca nel loro potere salvifico dell'umanità. L'approccio fideistico ha caratterizzato questa storia; è tutta una questione di fede, soprattutto da parte di chi propende per chiusure rigide e non prova nemmeno a leggere gli studi che dimostrano come il lockdown abbia effetti minimi sulla diffusione del virus e drammatici su molti altri aspetti della vita, che non può essere virus centrica. L'altra parte della popolazione è esausta, ha rinunciato a vivere da più di un anno, ha seguito tutte le indicazioni di un comitato tecnico scientifico e di una scienza in generale che ha cambiato idea mille volte. Inutile tornare su cose trite e ritrite, ormai la fede è il vaccino, non sono ammesse domande di nessun tipo. Non sono ammesse considerazioni sul Sudafrica, dove la terribile variante è sparita da sola, con crollo verticale di contagi e vittime; non sono ammesse domande su Israele, portato invece a modello di efficienza, dove il paese ha sostanzialmente venduto la popolazione in cambio del siero, a vaccinare la maggioranza della popolazione per verificare gli effetti collaterali del vaccino stesso. È vietato porre domande su contratti dell'Europa secretati.

Vaccino, indagare per omicidio non è la strada giusta: l'ultima follia giudiziaria tutta italiana

Nessuno vuole entrare nel merito dell'efficacia dei vaccini, tuttavia è strano che nessuno sollevi il tema ad esempio del costo dei diversi vaccini, che variano da 1,78 euro di Astrazeneca ai 18 di Moderna; a volte il prezzo non è indicativo, e un vaccino non è un vino, ma differenze cosi evidenti probabilmente hanno portato a prodotti dalle caratteristiche diverse. E invece no, silenzio assordante, le domande non sono ammesse, la Pravda non le concede; e a proposito di Pravda è buffo vedere come si parli a vanvera di Sputnik o di altri vaccini, come se fossero formaggini per le merende, senza andare a vedere che in Russia la percentuale di vaccinati è minima e il paese ha sostanzialmente riaperto da mesi, senza considerare che più di due miliardi e duecento milioni di abitanti del mondo (Cina compresa) hanno un tasso di mortalità inferiore a 10 per milione di abitanti, mentre un'altra parte del mondo, che rappresenta 1,8 miliardi ha un tasso superiore ai 500 morti per milione di abitanti. Ovviamente questi dati (ufficiali dell'Oms) non sono veri, secondo i fedeli del lockdown e del vaccino mensile a tutti da 0 a 99 anni ( anzi i simpatici ultracentenari sono spesso inconsapevoli testimonial, quindi la fascia di età va ampliata fino alle 3 cifre); incredibile la comunicazione, si riporta, come verità assoluta, il dato di effetti gravi da vaccino Astra Zeneca l'informazione dell'azienda stessa.

"Squassato nelle ossa. Ma...". Effetti collaterali, Giorgio Palù dopo il richiamo del vaccino: la testimonianza che tutti devono leggere

Si parla di complotti delle aziende farmaceutiche; i complotti in questo caso sono verosimili. Tutti gli altri sono frutto di menti alterate, incapaci di intendere e di volere, spesso è così purtroppo ma far notare che Moderna nell'ultimo anno è cresciuta del 700% al Nasdaq, e che sta testando i vaccini sui bambini, categoria sostanzialmente immune da effetti del Covid, è un punto su cui riflettere; ma la Pravda lo vieta, si deve comunicare ai vaccinati che devono continuare a mettersi la mascherina, che se incontrano un positivo devono mettersi in quarantena e che il vaccino li coprirà per pochi mesi, con buona pace di chi pensava di uscire dal tunnel con una punturina. In Gran Bretagna dove hanno ormai vaccinato 26 milioni di cittadini danno già per scontato che in autunno ripartirà una nuova ondata; la giostra non ha nessuna intenzione di fermarsi.

"Vaccino, avanti qualunque sia la decisione dell'Ema": la riscossa di Draghi, perché è uno schiaffo alla Merkel

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.