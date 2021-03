Vittorio Feltri tagliato a Stasera Italia: "Palombelli barbara, una mascalzonata. Neanche un grazie o un vaffanc***"

Vittorio Feltri 22 marzo 2021 a

a

a

Una piccola annotazione televisiva. Recentemente sono stato ospite a Stasera Italia, programma di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, signora garbata e capace. Si parlava delle solite cose politiche, assai noiose, e a un certo punto - per gioco - Palombelli chiede ai presenti in studio, e anche a me collegato da casa, chi avremmo voluto come presidente del Consiglio. Pensando che scherzasse, anche perché il premier lo sceglie il capo dello Stato e non noi, rispondo ridendo: Hitler. Era una battuta, non l'espressione di un desiderio, dato che il führer è leggermente morto.

“Parla in tv così?”. Vittorio Feltri massacra Massimo Giletti: il dettaglio da “vero signore” che non gli è sfuggito

Mi aspettavo una risata, invece Barbara, col tono piccato della maestrina, mi ha sgridato affermando che certe parole non si dicono. Io non ho avuto modo di replicare, e pazienza. Sennonché mercoledì scorso Palombelli mi fa intervistare da una deliziosa collega sul politicamente corretto. Con calore ho accolto l'interrogatorio, spiegando le ragioni per cui considero la guerra al vocabolario italiano una idiozia. La sera va in onda il servizio e constato che è stato tagliato di brutto. In pratica il mio breve intervento è diventato brevissimo, pressoché incomprensibile. Una mascalzonata della quale tuttavia me ne frego. C'è di più. Al termine della clip Barbara ha salutato e ringraziato tutti coloro che avevano espresso la loro opinione, tranne me. Neanche un vaffanculo.

"Le spiego come si pronuncia quella parola". Vittorio Feltri, veleno puro contro Giletti: lezione in diretta tv

Ora, io non mi sono offeso per una scemenza simile. Desidero soltanto fare sapere una cosuccia alla signora. Il mio giornale, Libero, deve pagare ogni piccolo video che preleva dai programmi di Mediaset, e va bene. Non va bene viceversa, ossia che Rete 4 non mi abbia mai ricompensato per le mie frequenti partecipazioni a certi programmi. Nemmeno un euro. Che non ho mai preteso dal momento che sono un vecchio cui non manca la cortesia. Devo soltanto rilevare che Barbara sarà politicamente corretta eppure ignora la buona educazione, la quale impone di ringraziare e di salutare chi si è degnato di accettare un invito

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.