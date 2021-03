Roberto Speranza e "l'ultimo sacrificio": coronavirus, un anno di promesse non mantenute

22 marzo 2021 a

Più che con categorie politiche, il suo caso va studiato con categorie letterarie e psicologiche. Quella di cui soffre il ministro della Salute Roberto Speranza è la sindrome "zeniana" da ultima sigaretta: ogni volta che siamo costretti a far fronte a nuovi lockdown e ricadute in zona rossa, lui ci assicura che è l'ultima volta, che non lo farà più, che è davvero l'estremo sforzo dopo il quale potremo liberarci della dipendenza da misure restrittive. Solo che le sue parole sono appunto come quelle del personaggio di Italo Svevo: puro fumo. Insieme il suo atteggiamento può leggersi come una forma acuta di coazione a ripetere, quell'abitudine a porre continuamente i cittadini in situazioni penose, senza rendersi conto di averle determinate lui stesso. (LaPresse) Il ministro della Salute Roberto Speranza è nato a Potenza il 4 gennaio 1979 Dietro gli annunci "speranzosi" di fine pena imminente (che in realtà si traducono in un fine pena mai) c'è sicuramente la volontà di far dimenticare i propri errori politico-sanitari e comunicativi, dalle inefficienze paurose con cui ha gestito la prima fase in termini di tracciamento, medicina del territorio e dispositivi di protezione individuale, fino alle autocelebrazioni sterili in un libro della scorsa estate, quando la pandemia sembrava ormai alle spalle; e c'è anche il tentativo disperato di Speranza di convincere gli italiani ad accettare ancora misure ormai insostenibili. Ma, a spingerlo in queste dichiarazioni ridondanti e ogni volta smentite, c'è anche la vera sostanza del suo operato, perfettamente coerente col suo cognome: la speranza. Il ministro non opera. Spera. O meglio, aspetta e spera. Non risolve problemi, si dice solo fiducioso che presto ne verremo fuori. Il vero dramma, tuttavia, che dopo un anno di promesse, a sperare è rimasto soltanto lui. PRIMI RISULTATI Era il 1° aprile 2020, esattamente un anno fa, quando Speranza proclamava: «Siamo sulla strada giusta, le misure adottate iniziano a dare i primi risultati». Eravamo ancora in pieno primo lockdown, ma la curva di contagi e morti cominciava lentamente a scendere, e noi volemmo fidarci: ma sì, un altro mesetto, e ne usciremo. Ne fummo ancora più convinti tre settimane dopo, il 23 aprile, allorché il ministro ci rassicurava dicendo: «Il sacrificio fatto da tanti italiani ci sta portando sulla strada giusta. Ora bisogna insistere con gradualità». Vedevamo la fine del lockdown vicina, mancavano solo dieci giorni, e la strada indicata da Speranza pareva quella dell'imminente salvezza.



La curva - «Siamo sulla strada giusta», ci ripetevamo, anche se in strada per ovvie ragioni non ci andavamo ormai da tempo. In quell'immagine della strada c'era un po' l'On the road di Kerouac, un po' l'homo viator di Gabriel Marcel, un po' la retta via dantesca. Ci piacque l'immagine e decidemmo di credere in quel cammino di Speranza. A convincerci ulteriormente che la strada si stesse raddrizzando c'era l'annuncio che la curva si stava appiattendo. «La curva si è piegata, possiamo guardare con fiducia al futuro», diceva con sicumera il ministro il giorno dopo, il 24 aprile. Finiti gli sforzi della prima fase, e su quella strada ormai aperta al futuro, Speranza d'estate poteva buttare giù il suo On the road intitolato "Perché guariremo", libro mai più pubblicato, in cui declamava le magnifiche sorti e progressive ormai imminenti, profetizzando: «Il potere di questo maledetto virus ha i mesi contati» (non diceva quanti, ma era un dettaglio); «non possiamo più permetterci di essere colti disarmati di fronte alla violenza di una eventuale nuova pandemia» (e invece poi sarebbe venuta la seconda ondata), «dobbiamo guardare al futuro con fiducia» perché ci sono «segnali incoraggianti» anche dal punto di vista della «ripresa economica e sociale» (sic!). Insomma, bastava ancora solo un piccolo passo, visto che «il Paese ha raddoppiato in pochi mesi il numero delle terapie intensive» e «oggi siamo in grado di tenere meglio sotto controllo l'andamento dei contagi» (sic!).



Dopo l'estate - Era settembre, l'estate stava finendo, ma anche la pandemia sembrava agli sgoccioli. E Speranza si sbilanciava in una previsione, quantificando gli ulteriori mesi di resistenza. Il 13 settembre, come ha ricordato Alessandro Milan nella trasmissione Uno, nessuno, 100Milan, prometteva: «Dobbiamo resistere altri sei mesi. Dopo l'inverno vedremo la luce». Poi era venuto l'autunno, la situazione epidemiologica era peggiorata, e Speranza si era accorto che quella luce si allontanava un po'. «Bisogna continuare sulla linea della prudenza», ammetteva il 6 ottobre, e pertanto ci chiedeva «uno sforzo in più» in quanto «servono mesi di resistenza». Ma era l'ultimo sforzo, dai. Quaranta giorni più tardi, il 17 novembre, all'indomani delle ennesime misure restrittive, Speranza ci invitava ad affrontare altri «sacrifici duri, necessari per piegare la curva», ma era tornato fiducioso e ce lo comunicava il 20 novembre: «Ora vediamo la luce in fondo al tunnel. I dati che riceviamo ci lasciano ben sperare». Evviva, la strada si raddrizzava di nuovo, l'uscita dalla galleria si avvicinava, mancava ormai poco. Siamo (quasi) fuori dal tunnel del tracciamento Due settimane più tardi quella luce iniziava addirittura ad affacciarsi nella galleria, anche se solo con qualche bagliore. «Vediamo un primo raggio di sole, ma siamo costretti a chiedere qualche altro sacrificio», avvertiva il 4 dicembre. Dopo la pausa natalizia e le nuove chiusure sicuramente ne saremmo stati fuori, ci convincemmo. Se non fosse che il 13 gennaio di quest' anno Speranza ci chiedeva un nuovo, piccolissimo, e naturalmente ultimo, sacrificio. «È l'ultimo, lungo, miglio. Vediamo la luce in fondo al tunnel», annunciava. Questo tratto finale pareva tuttavia un rettilineo infinito, se è vero che il 24 febbraio il ministro continuava a dire: «Siamo all'ultimo miglio in questa lunga e difficile battaglia». Ma era un ultimo miglio (verde? O verde-Speranza?) o piuttosto una Mille Miglia? Comunque la fine (della galleria) era a un passo. Il 13 marzo il ministro ribadiva infatti che «la svolta è vicina. Già nella seconda metà della primavera avremo numeri in miglioramento». Peccato che quel 13 marzo, secondo le previsioni fatte a metà settembre, doveva essere già il momento dell'uscita del tunnel. Ancora ieri, ospite di Domenica In, Speranza esortava: «Dobbiamo guardare al futuro con ragionata fiducia». Manca solo un ultimo sforzo da fare nell'ultimo miglio dopo l'ultima curva dell'ultima svolta come dice l'ultimo annuncio del ministro che al mercato mio padre comprò.

