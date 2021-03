Coronavirus, Paolo Becchi e le fonti riservate: "Perché i prezzi del vaccino aumenteranno". Addio immunità?

Paolo Becchi e Giovanni Zibordi 23 marzo 2021 a

I vaccini stanno arrivando ora da tutte le parti, anche quelli di Moderna, Johnson & Johnson arriva in aprile, e ci sarebbe pure lo Sputnik V disponibile, per cui è probabile che, come in Usa, Regno Unito e Israele, anche qui si vaccinino tutti o quasi entro l'estate. Il tentativo di una Merkel ormai in agonia di mettercelo in quel posto boicottando AstraZeneca sembra fallito. Al momento siamo in lockdown o semi-lockdown, con mascherina obbligatoria fissa da novembre e il contagio e i morti di Covid sono ai massimi da quando a Wuhan un anno fa è iniziato a diffondersi il virus. Finora tutto quello che in Italia è stato fatto ha causato più morti che in quasi tutti i Paesi del mondo, un buco enorme nell'economia, un crollo delle nascite e una catena di altre conseguenze sulle giovani generazioni e su quelle future. Il decesso di anziani con diverse patologie di 85 anni è una tragedia, ma lo è anche la mancata nascita di circa 50mila bambini. Ora però ci sono finalmente i vaccini. Per sapere come andrà la vaccinazione si può ascoltare quello che Pfizer dice agli analisti finanziari. Alla conferenza sul settore "health care" di Barclay' s dell'11 marzo, il responsabile di Pfizer, Frank D'Amelio, ha spiegato che oltre alle due iniezioni del vaccino ce ne sarà una terza, un "booster" per contrastare le varianti. E poi l'anno prossimo dato che l'effetto del vaccino non dura, ci si dovrà vaccinare di nuovo.

PROFITTI MAI VISTI PRIMA

Apriamo qui una parentesi finanziaria. Il fatturato Pfizer quest'anno è sui 15 miliardi dollari con 3,75 mld di utile netto, uno dei margini di profitto netto più alti che esistano al mondo per qualunque industria. D'Amelio ha spiegato agli investitori che quando la Covid da "pandemica" verrà definita "endemica" la malattia si trasformerà in un normale influenza curabile con il vaccino annuale, che però costerà un botto. In America ora Pfizer e Biontech hanno contrattato con il governo 19,5 dollari per dose fino a luglio e Moderna un poco di più (anche se è stata finanziata dal governo federale), mentre AstraZeneca solo 2 dollari e Johnson & Johnson 4 dollari. Il vaccino per l'influenza invece in Usa viene rimborsato da assicurazioni private e aiuti pubblici ad un costo sui 150 dollari ed è uno dei prodotti più profittevoli per l'industria farmaceutica.

La prospettiva è che nei prossimi anni ci sarà un vaccino per il virus "endemico", da rifare ogni anno per chi ha fatto ora la vaccinazione di massa, e il costo sarà però maggiore perché sarà passata l'emergenza e il prezzo speciale di quest' anno è valido solo fino a quando l'Oms e il Cdc Usa continuano a ritenere la situazione "pandemica". Situazione che dovrebbe essere modificata a luglio, anche per questo c'è oggi una forte pressione alla vaccinazione di massa. Dall'altro canto invece, come spiega un reportage del New York Times del 19 marzo, l'immunità naturale che si acquisisce prendendo il virus dura molti anni. Secondo Istat la mortalità per chi ha meno di 50 anni è diminuita nel 2020 in Italia e per chi ha meno di 65 anni aumentata solo leggermente. Per l'80% della popolazione era quindi possibile immunizzarsi per i prossimi anni facendo circolare il virus, come è avvenuto in Svezia. Inoltre uno studio danese su 39mila anziani nelle case di riposo ha trovato che solo il 69% era immunizzato. Il vaccino immunizza al 96% , ma essendo stato testato su di loro e non sugli anziani oltre 80 anni, sembra che nel loro caso ne immunizzi soltanto uno su tre in media.

IMMUNITÀ MANCATA

Per questi motivi la Svezia ha seguito la strategia di lasciare che la popolazione si immunizzasse naturalmente. Ma inutile parlare di Svezia perché è da un anno che abbiamo scelto il lockdown, cioè tentare di rallentare la diffusione naturale del virus a prezzo di rovinare la vita di tanta gente, indebitarsi, ecc. ecc. Occorre vaccinarsi in fretta e qualsiasi vaccino va bene, perché ci sono i "400 morti Covid" al giorno del Bollettino. E allora dai, ancora un po' di confinamento e col vaccino vedrete che questa estate saremo tutti liberi di andare al mare, senza però dimenticarci di fare il richiamo a ottobre perché altrimenti tutto ricomincia da capo.

