Vittorio Feltri, il consiglio a Matteo Salvini: "Bravo a ribellarti, ma ora manda al diavolo Mario Draghi"

Non siamo affatto meravigliati che Draghi, imitando pedestremente il suo predecessore, abbia deciso di blindare l'Italia, chiudendo tutti i negozi e gli esercizi, tranne però le profumerie. E questo particolare aggiunge ai provvedimenti anticovid un tocco di umorismo. Infatti fa ridere che si possa morire di fame purché profumati. Non immaginavo che il premier fosse tanto spiritoso. Per completare il quadro comico gli consiglio di tenere aperti anche i fioristi specialisti di corone funerarie e, naturalmente, le agenzie che provvedono alle pratiche relative alle sepolture.

Bravo Supermario. Aspiravamo tutti ad avere un presidente del Consiglio con la vocazione del becchino ridanciano. Ci mancava. L'unico politico che ha avuto l'ardire di protestare davanti ai nuovi ferrei divieti è stato Matteo Salvini, il quale si augura che in presenza di sistemi di sicurezza rigorosi sia consentito agli italiani di ricominciare a vivere, non dico normalmente, ma almeno all'incirca. E al suo dissenso legittimo lei ha replicato: «Le mie scelte non sono campate in aria, riflettono i dati scientifici». Mi permetta, presidente, di osservare che per dare una occhiata alle statistiche era sufficiente il ragionier Rossi, senza scomodare lei, considerato il miglior banchiere dell'universo mondo. Forse il suo modo di agire ha un senso: quello di fornire continuità alle bischerate di Conte.

Se così è, le riconosciamo di aver azzeccato la formula di governo. Ciò specificato, mi rivolgo al mio amico Salvini, che spero non si senta offeso dalle mie parole. Caro Matteo, chi te lo ha fatto fare di trascinare la forte Lega nel mucchio selvaggio di questa maggioranza in cui spiccano i compagni di Zingaretti e di Letta, un ex comunista e un ex democristiano di sinistra? Cosa ti aspettavi di bello da questa gente ossessionata dallo ius soli, dal voto ai sedicenni e dal piagnisteo delle femministe di risulta? Già avevi avuto una esperienza tragica collaborando con Toninelli e soci grillini, un branco di disperati, e non contento di essere finito alla sbarra a causa di costoro, ora ti sei fidanzato con il Pd che pagherebbe una cifra per vederti in gattabuia. Scusa Capitano, non ti sei accorto di essere prigioniero di fighetti buoni a nulla e capaci di tutto? Al di là di questo, che non è un dettaglio, mi complimento con te: hai battibeccato con Draghi reclamando il diritto dei cittadini di campare in libertà, sia pure vigilata. Dal momento che hai la forza di ribellarti, fai un passo avanti, anzi indietro, e manda al diavolo i compari dell'esecutivo, così poi ci facciamo due risate.

