Silvio Berlusconi, il sondaggio sul suo erede? "Alto gradimento tra gli elettori di Forza Italia": occhio a questo nome

Mario Draghi pesca in azzurro con incursioni in rosso, pochissimo verde e una punta di giallo. No: stavolta non stiamo parlando di colori delle regioni o d'Italia a zone, ma di gradimento del presidente del Consiglio. Un sondaggio condotto da Winpoll per il Sole24 Ore mostra infatti come l'attuale inquilino di Palazzo Chigi sia particolarmente gradito agli elettori di Forza Italia, partito della maggioranza che ha tre ministri in dicasteri chiave (Pubblica Amministrazione, Affari Regionali e Politiche per il Sud e Coesione Territoriale) e che considera l'ex governatore della Bce il capo del governo più vicino alle proprie sensibilità e ai propri valori, nonché «un campione assoluto dal punto di vista della leadership» per usare le parole del ministro Renato Brunetta.

Alla domanda "Secondo lei a quale partito è più vicino Mario Draghi?" il 29 per cento del campione intervistato ha risposto senza esitazione: Forza Italia. Il 28 lo vede solo come un tecnico e ha detto «a nessun partito», il 23 per cento non sa, mentre il 18 ha risposto «al Pd». A seguire ci sono i renziani di Italia Viva (8%) e Azione di Carlo Calenda (7%), partitini, questi ultimi, che hanno subito tifato da subito per l'arrivo di Super Mario al posto di Giuseppe Conte. Ma ciò che emerge con evidenza dal sondaggio condotto a metà marzo è che gli elettori cosiddetti "sovranisti" sono molto lontani dal banchiere incoronato come «uomo dell'anno» dal Financial Times e dal Time nel 2012 per avere gestito con successo la crisi del debito sovrano.

Appena il 6% pensa che «la Lega» sia la più vicina al premier, nonostante il Carroccio sia saldamente al governo con tre dicasteri di peso (allo Sviluppo Economico c'è il numero due del Carroccio Giancarlo Giorgietti, al Turismo Massimo Garavaglia e alla Disabilità Erika Stefani) e nonostante la svolta "europeista" del leader. Ancora più giù ci sono gli elettori del Movimento Cinquestelle (2%), quasi inesistente il gradimento della Sinistra e dei Verdi (1%) e di Fratelli d'Italia (1%), formazioni queste ultime che infatti sono all'opposizione. In sintesi: la Lega di governo non fa battere il cuore ai tanti elettori di Salvini, i quali sono delusi: pur avendo cacciato l'esecutivo giallorosso dell'avvocato del popolo, vedono le loro richieste bocciate e il Paese chiuso chissà fino a quando.

