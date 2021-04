Vaccino, Sputnik fermato "per motivi etici": ecco perché quella contro il siero russo pare una farsa

08 aprile 2021 a

Non sapendo bene quale difetto trovare nel vaccino di produzione russa Sputnik V, quei geni dell'Ema a breve avvieranno un'indagine per verificare se durante la sperimentazione clinica del siero siano state violate le norme etiche e scientifiche concordate a livello internazionale. Sotto la lente dell'Agenzia europea, ha anticipato il Financial Times, c'è il rispetto del cosiddetto standard di «buona pratica clinica», il Gcp, per la sicurezza dei partecipanti alla sperimentazione, che si sono sottoposti in modo volontario alla sperimentazione.

L'indagine, decisiva anche per il via libera all'immissione sul mercato europeo del vaccino russo, finanziato dal fondo sovrano del Cremlino, arriva dopo la denuncia di alcuni militari e dipendenti pubblici russi che hanno riferito di aver ricevuto pressioni dai loro superiori per sottoporsi ai test clinici. Ma secondo l'account twitter dello Sputnik, la notizia di «un'indagine speciale» sui test clinici «non è corretta» perché il vaccino sta passando attraverso «il regolare processo di rolling review dell'Ema». Da parte sua la direttrice esecutiva di Ema, Emer Cooke, spiega che nell'ambito dell'esame del vaccino Sputnik V «faremo delle ispezioni agli impianti di produzione in Russia».

«È la prassi», ha assicurato Cooke «per sapere come sono stati condotti i test. Si tratta di una procedura normale e rientra nel processo di valutazione», ha aggiunto la direttrice esecutiva di Ema, spiegando che non è in grado di dire quale dei tre sieri attualmente allo studio - oltre a Sputnik V anche Novavax e Curevac sono in Rolling review - sarà il primo a ricevere il via libera dell'Agenzia europea del farmaco. Intanto in Germania la Baviera sta per firmare un precontratto per ottenere entro luglio 2,5 milioni di dosi. In Spagna il governo regionale di Madrid ha avuto colloqui esplorativi con rappresentanti russi. E test sulla sua efficacia sono in corso all'Istituto Spallanzani di Roma.

