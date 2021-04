Gregoretti, Vittorio Feltri: "Contornati da idioti, hanno rotto le scatole a Matteo Salvini per mesi. Risultato? Assolto"

10 aprile 2021 a

Vittorio Feltri ha riassunto con poche ma incisive parole il caso Gregoretti, con il pm di Catania che ha chiesto il non luogo a procedere contro Matteo Salvini. Il quale è accusato del sequestro di 131 migranti nell’estate del 2019 ad Augusta, in provincia di Siracusa: il pm Andrea Bonomo ritiene che la condotta dell’ex ministro dell’Interno non integri gli estremi del reato di sequestro di persona. “Hanno rotto le p*** per mesi, anni a Salvini per la sua meritoria lotta all’immigrazione selvaggia”, ha commentato Feltri che poi ha aggiunto: “Risultato? Assolto. Siamo contornati da idioti”.

Sul caso il pm di Catania è stato molto chiaro nella sua esposizione al gup Nunzio Sarpietro: “Non si può parlare di sequestro di persona perché il governo condivideva le valutazioni dell’ex ministro dell’Interno e condivideva la sua linea politica, che era quella della collocazione dei migranti”. “Non che sia giusto e condivisibile - ha poi dichiarato Bonomo rivolgendosi sempre al gup - ma si può ritenere che Salvini abbia violato le convenzioni internazionali? Si può definire illegittima la sua scelta di tardare il pos? A mio avviso no”. Infine un ultimo appunto: “Non dico che moralmente o politicamente la scelta sia stata giusta ma non spetta a noi dirlo”.

Nel corso dell’udienza preliminare è ovviamente intervenuta anche Giulia Bongiorno, che difende il segretario della Lega: “Da quando Salvini è stato ministro e finché non ha concluso la sua esperienza - ha ricordato in aula - se dobbiamo stare ai fatti e non alle chiacchiere, il numero dei morti in mare è crollato drasticamente. Sono numeri”.

